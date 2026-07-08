Delcy Rodríguez dice que países podrán monitorear en una plataforma en qué se está usando su ayuda humanitaria

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que los diferentes países que han enviado ayuda humanitaria a Venezuela podrán saber a qué lugares se destinarán las donaciones por los terremotos del 24 de junio.

«Venezuela no se cansa de agradecer a los países que han brindado una mano de solidaridad. Estamos inspeccionando más de 2 mil toneladas de ayuda humanitaria que llegó desde 28 países y que están a través de un sistema y una plataforma tecnológica que se redirecciona a los campamentos. De tal manera que también cada país va a poder saber en qué se está usando su ayuda para que el pueblo venezolano sienta la mano amiga de ese país», dijo Rodríguez.

«También está todo el sistema de Protección Civil que se activa para la distribución de ayuda humanitaria», añadió.

Por otra parte, destacó los acuerdos que se están haciendo con diferentes países. «Acabamos de entregar tres perritos para que dos de ellos se formen en operaciones de rescate en México y uno se quede formando parte, en representación de Venezuela, de las unidades caninas de búsqueda y rescate en México».

«El proceso para el futuro debe ser mirando al desarrollo de Venezuela, que haya una intervención integral del Estado venezolano. Sabemos que hay venezolanos que están sufriendo porque perdieron a sus familiares o sus hogares, y les estamos dando atención integral en los campamentos y lo más importante es que en el futuro puedan tener su vivienda», añadió.

Minutos antes Delcy Rodríguez participó en un acto donde condecoró a los rescatistas de la Unión Europea y México, incluyendo a los valientes perros que participaron en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes con la medalla Héroe de Venezuela.