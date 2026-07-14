Delcy Rodríguez dice que damnificados tendrán una vivienda ‘más temprano que tarde’: «Tendremos una nueva La Guaira»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes que tomará medidas para dar una vivienda a los miles de damnificados que dejó el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Rodríguez encabezó esta noche una nueva sesión del Consejo Nacional de Economía. Además de los integrantes del gabinete, también estuvieron presentes los presidentes y representantes de distintos gremios nacionales.

Desde un principio, Rodríguez manifestó su confianza de que el litoral, la zona más afectada por el doble terremoto, podrá ser reconstruida. «Tendremos una nueva La Guaira, yo tengo fe en eso, fe y esperanza», acotó.

«Como se lo hemos dicho a los hermanos y hermanas que están en los campamentos transitorios, ustedes más pronto que tarde tendrán la alegría de recibir la llave de su nueva casa», aseveró Rodríguez, quien afirmó que avanzan en evaluaciones de terrenos y proyectos de viviendas.

DAMNIFICADOS

De acuerdo a las autoridades nacionales, hay más de 20.000 damnificados por el doble terremoto. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres evaluó que los daños físicos directos se estiman en 37.000 millones de dólares.

En medio de este escenario, Rodríguez sostuvo que hay que tomar en cuenta a las víctimas. «No solamente se trata de poner bloques y cabillas. No solamente es la reconstrucción material en infraestructura, sino que es la reconstrucción humana», acotó.

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A pesar de la tragedia natural y la devastación en la Región Capital, Rodríguez afirmó que continúa el crecimiento económico. Según la mandataria, la recuperación supera el 9% en el segundo trimestre del año.

Hasta este lunes, se han contabilizado 4.561 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más 800 edificios afectados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.