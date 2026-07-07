Defensoría del Pueblo anunció que consiguió protección a niños en «situación de vulnerabilidad»

La Defensoría del Pueblo consiguió medidas de protección para tres niños en «situación de vulnerabilidad y riesgo de violencia», en medio de la conmoción que vive el país tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Este organismo, parte del Poder Ciudadano, informó sobre dos casos. El primero de ellos salió a la luz en un centro de acopio instalado en una de las escuelas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), según a Defensoría.

Las personas que estaban en el lugar «determinaron el estado de vulnerabilidad e indefensión de un niño que acudió junto a su madre biológica y su pareja a buscar un medicamento para la tos de este último».

«Se procedió a la evaluación diagnóstica del niño y se apreció que posee dificultades para expresarse verbal y corporalmente, que no reconoce a la pareja sentimental de la madre y que solo identificó a la figura de su abuelo materno como un familiar cercano», indica la ficha técnica del caso.

Ante este escenario, la Defensoría contactó con el Consejo Municipal de Derechos de los Niños del municipio Libertador y consiguió medidas de protección. El pequeño quedó en manos de su abuelo materno, mientras que su madre fue remitida a una revisión con especialistas psicosociales.

DEFENSORÍA DETALLÓ OTRO CASO

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo informó del caso de dos hermanos de uno y dos años. La abuela materna de los pequeños se presentó en la sede de la institución en Plaza Morelos, en Caracas.

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo acompañaron a la señora hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Una vez evaluaron el caso y analizaron «el riesgo de los derechos y garantías», se emitió una medida de protección para el niño de dos años.

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La abuela materna ya contaba con la custodia del hermano de un año. En tal sentido, la Defensoría destacó que la señora «obtiene la cualidad de crianza de ambos niños que vivían en un ambiente de violencia».

Hasta el lunes, se han contabilizado 3.535 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.