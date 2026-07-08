Decenas de mascotas han sido rescatadas tras doble terremoto y ahora están en refugios, estas son las cifras oficiales

La sociedad venezolana permanece conmocionada por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. Miles de personas perdieron la vida y familiar quedaron vulnerables, incluyendo a sus mascotas.

Durante los últimos días han circulado videos de rescates de decenas de mascotas, incluyendo aves, perros y gatos. Este miércoles surgieron las primeras cifras oficiales respecto a los animales auxiliados en la tragedia.

La vicepresidenta sectorial de Salud, Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, Isabel Iturria, visitó este 8 de julio un campamento transitorio en San Bernardino y aprovechó para hablar sobre las mascotas.

De acuerdo a Unión Radio, Iturra aseguró que han rescatado más de 600 mascotas que estaban atrapadas entre los escombros. Los animales ahora están en los refugios o campamentos, en donde recibieron atención veterinaria.

MASCOTAS EN EL DOBLE TERREMOTO

La vicepresidenta aseguró que los refugios y campamentos cuenta con atención integral. Además de los servicios básicos, insistió en que mantener un registro y vacunación de las mascotas para proteger la salud pública.

Más allá del papel de las mascotas, Iturra destacó el rol que jugaron los animales durante la tragedia. En tal sentido, recordó que numerosos perros han colaborado en las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

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«Los perros han sido un elemento vital en el terremoto por dos áreas. Hemos tenido perros rescatistas formales y entrenados, que vinieron tanto con equipos nacionales como internacionales, pero también perros rescatistas que surgieron por sí mismos», expuso.

Hasta el martes, se han contabilizado 3.685 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.