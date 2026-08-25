¿Cuándo comenzará a operar el Aeropuerto de Maiquetía? Lo que dijo el ministro de Transporte

El ministro para el Transporte, Francisco Garcés, destacó que en las próximas semanas esperan el restablecimiento de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en La Guaira, luego de los devastadores terremotos que afectaron la infraestructura el pasado 24 de junio.

«Hemos logrado restablecer la conexión aérea del país con los aeropuertos internacionales. Seguimos trabajando en recuperar las capacidades del aeropuerto de Maiquetía que en las próximas semanas también estará habilitado parcialmente para atender los vuelos nacionales e internacionales», destacó Garcés en declaraciones ofrecidas la noche de este lunes, aunque no reveló fecha.

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Garcés también destacó los avances que están haciendo en el área portuaria.

«También hemos podido recuperar gran parte del trabajo portuario que se lleva desde Maiquetía, reforzando también las operaciones desde el puerto de Puerto Cabello», dijo.

Además, destacó las reparaciones que se han hecho en materia de vialidad. «Desde el Ministerio del Transporte hemos logrado restablecer el paso en los 17 lugares que afectó la inestabilidad durante los primeros días del terremoto. De la misma manera, parte de los nueve puentes afectados ya han sido rehabilitados y los otros tantos están siendo recuperados».