Cruz Roja se quedará por 24 meses en La Guaira para acompañar a víctimas de los terremotos

Luis Farías, presidente de la Cruz Roja en Venezuela, anunció que seguirán desplegados durante 24 meses en La Guaira para acompañar a las víctimas más vulnerables de los terremotos del pasado 24 de junio.

«Nosotros seguimos manteniendo los servicios de salud que hemos instalado en Macuto, en el estadio García Carneiro. Nos vamos a quedar allí con un hospital de campaña que estamos llevando con la Cruz Roja española. Hemos decidido también que ese hospital va a tener al lado un refugio», indicó durante una entrevista para Shirley Radio.

«Nuestra estrategia es a largo plazo. La Cruz Roja no se va, es una estrategia que estamos proyectando a 24 meses como una operación de emergencia, con un foco en 300.000 familias. Estamos apoyando también a los refugios que ha puesto el Estado», agregó.

Para finalizar, destacó la importancia de la cooperación de cada sector. «Tiene que haber una unión nacional que involucre al gobierno, a la diáspora, a los organismos multilaterales, a las ONG, a la Cruz Roja, los bancos nacionales e internacionales. Es el momento de unirnos como una gran conferencia nacional en donde todos los que tengan algo que aportar puedan unirse sin importar».

¿QUÉ VIENE AHORA?

Susana Raffalli, vinculada a Caritas, que está trabajando de cerca con la Cruz Roja, señaló que en este momento lo más importante es seguir canalizando insumos para familias que han quedado aisladas.

«Hemos visto con un gran alivio notar la rapidez con la que instituciones del Estado y la agencia de Naciones Unidas han recogido a la gente que está en la intemperie. Ya la gente que quedó damnificada está en albergues formales y están recibiendo la atención adecuada por el Estado, la Cruz Roja y las agencias de Naciones Unidas», acotó.

«Para nosotros es importante en este momento comenzar a hacer el mapeo de esas personas que no están albergadas, que están muertas de miedo en sus comunidades o personas que han estado muy vulnerables desde antes. Estas personas perdieron de golpe sus trabajos, por lo que vamos a necesitar entender quienes son y cómo rehabilitar ese que perdieron de golpe y acompañarlas», concluyó.