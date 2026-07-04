Concluyeron las labores de búsqueda en el edificio Rita de San Bernardino tras rescate de los cuerpos de los últimos cuatro desaparecidos

El Cuerpo de Bomberos de Caracas y los equipos de Protección Civil culminaron de manera oficial las operaciones de búsqueda y salvamento en la estructura colapsada del edificio Rita, ubicado en la urbanización San Bernardino.

La fase de rastreo finalizó este sábado a las 11:45 de la mañana, luego de que las comisiones técnicas localizaran los cuerpos sin vida de las últimas cuatro personas que permanecían atrapadas bajo los escombros.

Con este hallazgo, las autoridades locales emitieron un balance definitivo de la tragedia, la cual fue provocada por el fuerte sismo que sacudió a la capital el pasado 24 de junio.

El saldo final del siniestro registra un total de 31 personas fallecidas y 6 ciudadanos rescatados con vida, quienes recibieron atención médica inmediata en los centros hospitalarios cercanos.

La confirmación del deceso de los últimos cuatro desaparecidos extinguió las esperanzas de los familiares que aguardaban en las inmediaciones del perímetro de seguridad.

ANUNCIARON REMOCIÓN FINAL DE ESCOMBROS

A pesar del cese de las maniobras de rescate, el despliegue de los organismos de seguridad del Estado y de los grupos de voluntarios civiles no ha terminado.

Las labores en el sitio de la catástrofe civil han dado paso inmediato a una nueva fase operativa centrada en la remoción mecánica y manual de los escombros. Maquinaria pesada comenzó a ingresar a la zona para fragmentar las losas comprometidas y limpiar las vías de acceso afectadas.

El perímetro del edificio Rita se mantendrá completamente custodiado por los cuerpos policiales para resguardar la seguridad de los operarios y agilizar el tránsito de los camiones de carga.

El paso peatonal y vehicular por los sectores adyacentes de San Bernardino continúa estrictamente restringido debido al riesgo residual de inestabilidad en los terrenos colindantes.

Las autoridades exhortan a la población a evitar las rutas cercanas y a colaborar con el libre tránsito de los vehículos de emergencia y de servicios públicos encargados del despeje de la vía.