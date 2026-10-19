Conmoción en La Guaira: Informaron del hallazgo de sus familiares pero antes ya les habían entregado ‘supuestas’ cenizas

Una familia de La Guaira se encuentra viviendo una situación insólita, luego de que se hubiera dado un presunto caso de negligencia forense en la identificación de dos personas que murieron en los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

En los días previos, se recuperaron tres cuerpos entre los escombros de las Residencias Caribe, en la parroquia Caraballeda. La edificación colapsó en el doble terremoto y entre las víctimas había un hombre y su hijo abrazados.

Las autoridades informaron a los familiares de ambas víctimas y se presentó una situación insólita. Aunque confirmaron la identidad de ambos fallecidos, alertaron que ya se les había hecho entrega de las presuntas cenizas, según la periodista Maryorin Méndez.

Tras el doble terremoto, las autoridades dieron a la familia las cenizas que supuestamente correspondían a estas mismas víctimas. Ahora descubrieron que sus seres queridos estuvieron entre los escombros todo este tiempo.

FAMILIA ESPERA RESPUESTAS

Esta situación ha generado gran conmoción en la familia, puesto que desconocen a quién pertenecen las cenizas que están en su poder. «Ahora no saben qué hacer y se quejan de los métodos usados y las muestras para el ADN», indicó.

Estas personas no fueron las únicas afectadas. «Está la discusión entre los vecinos de Caribe sobre si esas primeras cenizas corresponden a otra familia que lleva más de cien días en la búsqueda de un hombre y su niño», dijo Méndez.

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A casi cuatro meses de la tragedia, varias familias esperan conocer del paradero de sus seres queridos, quienes permanecen desaparecidos desde el 24 de junio. Todavía continúan las operaciones de recuperación de cadáveres en La Guaira.

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se sumaron cientos de edificios afectados y miles de damnificados.