Sector bancario reporta un repunte «significativo» de los créditos para los afectados por terremotos del 24Jun

El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco, confirmó un repunte en el otorgamiento de créditos para vivienda dirigidos a las familias perjudicadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

Durante una entrevista al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, informó que ese incremento sustancial se ha visto en los últimos meses.

«Hemos visto una activación de ese crédito en los últimos meses en forma significativa y ya hay más de 400 créditos aprobados», dijo.

El vocero gremial subrayó las ventajas del programa crediticio, señalando especialmente la simplificación de requisitos para quienes perdieron sus papeles o carecían de titularidad formal sobre sus inmuebles.

Comentó que, si los afectados presentan recibos de servicios públicos básicos, el RIF o alguna plataforma de servicios de streaming que comprueben su dirección, las instituciones bancarias lo aceptan y le «reconocen efectivamente ese derecho a tener este crédito».

En materia macroeconómica, la banca venezolana reportó un volumen de financiamiento global que rebasa los cuatro mil millones de dólares, con una proyección de expansión cercana al 45 % para el cierre del ejercicio anual.

Sostuvo que la cifra alcanzada en el último cierre contable del sector bancario realizado a finales de septiembre es «un buen síntoma» para el país.

Aseguró que «ese crecimiento pudiera ser mayor», pero que se requiere de políticas monetarias relacionadas al encaje legal e instrumentos de deuda. Asimismo, Pacheco proyecta que en un periodo de año y medio a tres años en Venezuela «vamos a tener un crédito creciente».