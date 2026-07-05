La publicación de la embajada de los EEUU por el día de su día de independencia y el apoyo al país durante la tragedia

La embajada de los Estados Unidos en Venezuela realizó la publicación de un corto, pero emotivo mensaje en el marco del 4 de julio, cuando se cumplen 250 años de la declaración de su independencia.

La delegación diplomática emitió un pronunciamiento oficial para expresar su profunda solidaridad con el pueblo venezolano y rendir homenaje a los cientos de rescatistas y militares que trabajan incansablemente tras el devastador doblete sísmico que azotó al país el pasado 24 de junio.

A través de sus canales oficiales, el cuerpo diplomático enfatizó que los valores fundamentales que dieron forma a los Estados Unidos se reflejan hoy en el compromiso de salvar vidas y apoyar a las comunidades afectadas.

«Este 4 de julio, al reflexionar sobre los valores que dieron forma a nuestra nación, los Estados Unidos acompaña a los venezolanos ante la devastación que vimos tras los temblores», reza la misiva.

«Rendimos homenaje a los equipos estadounidenses de búsqueda y rescate por su labor vital y compromiso en salvar vidas entre los escombros, al Departamento de Guerra y el Comando Sur por su respaldo a esta respuesta sin precedentes y a todos en EEUU que están contribuyendo con donaciones para apoyar a los venezolanos», agregaron en la publicación.

#AHORA | La Embajada de los Estados Unidos (@usembassyve) rinde un homenaje a los equipos estadounidenses de búsqueda y rescate, reconociendo su labor en Venezuela tras los devastadores terremotos del #24Jun. pic.twitter.com/ir3hVTI17h — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 5, 2026

DESPLIEGUE CONJUNTO DE AGENCIAS CIVILES Y MILITARES

El despliegue de asistencia estadounidense representa una de las operaciones humanitarias más grandes de los últimos años de la nación norteamericana en la región, coordinada de forma conjunta por agencias civiles y militares.

La respuesta en el terreno incluye el despliegue estratégico del Departamento de Guerra y el Comando Sur, que han movilizado a más de 900 efectivos en labores logísticas y de seguridad.

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Equipos especializados de búsqueda y rescate urbano, entre ellos el reconocido Virginia Task Force 1 y especialistas de Miami-Dade, operan directamente entre los escombros en las zonas de mayor impacto del norte del país y el estado La Guaira.

Asimismo, el soporte logístico cuenta con el buque USS Fort Lauderdale, que funciona como hospital flotante y centro de mando en el Puerto de La Guaira, complementado por puentes aéreos constantes de aviones C-17 y C-130 que descargan toneladas de insumos médicos, agua potable y refugios temporales.

Adicionalmente, el gobierno estadounidense ha destinado un fondo de emergencia estimado en 300 millones de dólares, sumado a las masivas donaciones que ciudadanos y organizaciones civiles en los Estados Unidos continúan enviando para mitigar la emergencia.}