Con antenas de Starlink ubican a sobrevivientes en La Guaira: así es como las están usando

Organismos de emergencias y voluntarios continúan en las labores para localizar sobrevivientes en La Guaira, la entidad más afectada por el doble terremoto que azotó el país el pasado 24 de junio.

Las antenas de Starlink, un servicio de Internet satelital, han sido cruciales para encontrar sobrevivientes. El ingeniero Edgar Rodríguez, del equipo de rescate de la Alcaldía de Caracas, explicó desde La Guaira que «se están instalando antenas de wifi libre»

«Nosotros abrimos el Starlink», subrayó esta mañana Rodríguez desde el litoral. «Pudimos hacer eso y se han logrado rescatar vidas. Ya tenemos ubicado dónde hay una señora, bodega, dónde hay unos niños y se está trabajando en eso, en rescatarlos», dijo.

Rodríguez indicó que, a una semana del doble terremoto, los organismos de emergencias están enfocados en conseguir a los últimos sobrevivientes. «Vamos a seguir enfocados en rescatar vidas, esa es nuestra tarea», añadió.

EL USO DE INTERNET

Tras el doble terremoto, el servicio eléctrico y de datos móviles colapsó en La Guaira. Ante este escenario, se activaron antenas de wifi libre que permitieron comunicarse con sobrevivientes entre los escombros en los sectores Caraballeda y Caribe.

«Abrimos el internet el primer día y gente que estaba en primer piso, en planta, se comunicó a través de ese wifi libre y un link que abrimos. Y hemos logrado salvar siete vidas hasta el momento allá (en Caraballeda)», expuso Rodríguez.

Con esta metodología localizar a tres personas en el edificio Aguamarina, pero «lamentablemente, no hubo sobrevivientes». Igualmente, insisten en que hay víctimas que «todavía a estas alturas tiene batería y se puede comunicar con los demás».

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Ingeniero Edgar Rodríguez, del equipo de rescate de la Alcaldía de Caracas , explica que están trabajando con Starlink en La Guaira para encontrar personas con vida. Asegura que han logrado comunicarse con personas así. pic.twitter.com/KHW0A3dy3U — Unión Radio (@Unionradionet) July 1, 2026



Rodríguez indicó que, hasta esta mañana, la única fuentes de Internet en algunas zonas era gracias a las redes de Starlink. «El Estado está tomando las medidas y se están colocando antenas móviles de Movilnet, Movistar y Digitel», agregó.

Jorge Rodríguez afirmó que, hasta este miércoles, se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.