EN VIDEO: Así se encuentra el aeropuerto internacional de Maiquetía tras los terremotos

El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía resultó severamente afectado por los terremotos del pasado 24 de junio.

La infraestructura del terminal aéreo, que permanece cerrado, «ha sufrido daños extensivos, tanto a la infraestructura de la terminal como la zona de movimiento de las aeronaves», comentó el vicepresidente regional de IATA para las Américas, Peter Cerdá.

Asimismo, señaló que se mostró optimista en que en el corto plazo se podrá mantener una comunicación más constante con el Gobierno venezolano para establecer cómo la IATA puede aportar «a nivel técnico para poder evaluar y habilitar el aeropuerto» de Maiquetía «cuanto antes, aunque sea con infraestructura temporal».

Dado que «los vuelos regulares al país están afectados, algunos que se están operando al aeropuerto de Valencia», situado a unos 150 kilómetros de Caracas, que es «pequeño y se puede colapsar bastante rápido».

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Cerda pidió paciencia a todos los venezolanos que están fuera de su país pero intentan regresar en este contexto de emergencia.

«porque en estos momentos la prioridad del Gobierno venezolano, y de muchos Gobiernos, es intentar recuperar el máximo número de humanos vivos, y poco a poco vamos viendo cómo podemos de habilitar el aeropuerto de Maiquetía dentro de una manera controlada, coordinada, y que se pueda hacer de una manera segura y eficiente», agregó.