Comenzó pago de un bono por casi $50, estos serán los trabajadores beneficiados

El gobierno nacional comenzó a entregar este martes el «Bono de Corresponsabilidad y Formación» de junio a algunos usuarios de la plataforma Patria, de acuerdo a reportes en redes sociales.

El Canal Patria Digital informó en su cuenta de Telegram de la entrega de este bono, con un monto de 27.500 bolívares. Según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), tiene un valor equivalente a 48,88 dólares.

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 27.500 por concepto Bono de Corresponsabilidad y Formación de junio de 2026», indica el mensaje de texto que llegó a los beneficiarios.

Cabe destacar que, de acuerdo al sistema Patria, el bono está destinado a «docentes activos del Ministerio de Educación que participan en el Programa Nacional de Formación (UNE)». Se desconoce cuándo pagarán el beneficio a otros usuarios.

BENEFICIARIOS DEL BONO

Cabe recordar que este bono no será entregado a todos los usuarios del sistema. De acuerdo al Canal Patria, está destinado para los «trabajadores de la administración pública, nómina especial, empresas estratégicas del estado y sector militar»

Entre estas instituciones se encuentra el Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía Eléctrica, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Presidencia, organismos de seguridad y otras empresas de servicios públicos.

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El dinero suele irse depositando progresivamente y los bonos tardar varios días en verse reflejados en la plataforma. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación cuando un bono ya esté disponible en el sistema Patria.

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras salariales. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó un aumento del ingreso mínimo integral hasta los 240 dólares mensuales.