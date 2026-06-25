Colegio de Ingenieros ofreció apoyo para evaluar edificios dañados por los terremotos

El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) se puso a la orden de las autoridades para hacer inspecciones en los edificios e inmuebles afectados por los intensos terremotos que afectaron el norte del país en la tarde del miércoles.

El presidente del CIV, Enzo Betancourt, se puso en contacto con las autoridades nacionales. En tal sentido, ofreció «cooperar en las labores de supervisión técnica de los daños y la habitabilidad de los inmuebles».

«Se tiene previsto el respectivo diagnóstico de infraestructura crítica, evaluación prioritaria de hospitales, escuelas, puentes, viaductos, plantas de tratamiento de agua, y redes de energía para garantizar que los centros de atención puedan seguir operando», expuso el CIV mediante un comunicado.

Betancourt aclaró que «se organizan brigadas de ingenieros calificados para inspeccionar el estado físico de las estructuras» afectadas por los terremotos. Asimismo, evaluarán «estabilidad de suelos, taludes y laderas para prevenir deslizamientos secundarios que puedan causar daños mayores».

EDIFICIOS AFECTADOS

Por otra parte, el CIV detalló que los terremotos afectaron numerosos edificios en Caracas. Betancourt precisó que estructuras colapsaron en zonas como Chacao, Altamira, Los Palos Grandes y San Bernardino.

«Presentan fachadas caídas y estructuras residenciales total o parcialmente colapsadas», señaló el CIV. «El estado La Guaira se vio seriamente afectado», concluyó el organismo.

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Hasta las 2:50 de la tarde, las autoridades nacionales confirmaron 188 víctimas mortales y 1.520 heridos, a lo que se sumaron 157 desaparecidos. Más de 200 personas están atrapadas entre los escombros.