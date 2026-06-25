Imágenes de una tragedia: Los impactantes videos aéreos de la destrucción en La Guaira tras los terremotos

El estado La Guaira fue decretado como «zona de desastre» tras los fuertes terremotos registrados la tarde de este miércoles.

12 horas después del movimiento telúrico han podido grabar imágenes aéreas de la tragedia en el litoral del país.

La situación provocó el colapso de muchos edificios en La Guaira y cientos de desaparecidos.

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A través de redes sociales han indicado que muchas zonas están sin luz y con fallas en la telefonía.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que ha estado en contacto directo con el gobernador Alejandro Terán, y el alcalde, José Manuel Suárez.

«Es una de las zonas que hemos declarado zona de desastre por la cantidad de edificios que colapsaron y donde debemos concentrar labores de rescate y búsqueda», indicó durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión.