Colegio de Ingenieros espera un cambio en la norma sísmica venezolana, esto es lo que pidieron tomar en cuenta

Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, consideró necesario la implementación de una nueva normativa de construcciones sismorresistentes, una vez se analicen los datos de los terremotos del pasado 24 de junio

«El terremoto del 67 generó los cambios que hoy tiene la norma sísmica venezolana. Este evento yo no tengo la menor duda que va a generar eso también, pero después de un estudio de los datos científicos», dijo durante una rueda de prensa.

En este sentido, destacó que aunque la norma actual es buena, probablemente requiere ajustes. «Casi seguro que al final de todo esto se van a cambiar algunas normas que tenemos actualmente, que son muy buenas».

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SE DEBEN TOMAR EN CUENTA LOS SUELOS

Andrés Serra, ingeniero estructural, destacó que como una acción posterior al sismo todas las alcaldías y todos los elementos deben adecuar sus planes de desarrollo a lo que indica el suelo.

«Se debe prestar atención en ese aspecto de saber qué podemos edificar en este suelo que tengo», dijo.

«Todos los planes de ordenamiento y desarrollo urbano deberían readaptarse a la realidad de los suelos. Es vital de que haya que redimensionar el desarrollo urbano en función del suelo, con las características sísmicas, que ya vimos que son ciertas», comentó.