Difunden nuevo balance de fallecidos y edificios colapsados en Chacao, esto informó el alcalde

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, actualizó este jueves, 2 de julio, el balance sobre el número de fallecidos y edificios colapsados por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Por medio de sus redes sociales, precisó que la tragedia dejó hasta el momento un saldo de 62 personas fallecidas y 28 rescatadas con vida, como consecuencia del colapso de los edificios «Don Pepe», «Petunia 2» y «Obelisco».

El reporte, difundido por Protección Civil y Administración de Desastres de Chacao, también contabilizó a las víctimas animales rescatadas durante los operativos: un perro y tres gatos fueron recuperados con vida entre los escombros de las edificaciones afectadas.

Entre las estructuras con labores ya finalizadas se encuentra el edificio Obelisco, de seis pisos, ubicado en la calle/manzana Luis Gonzalo Fernández de Córdova.

Según el reporte oficial cerrado el 30 de junio a las 4:25 de la tarde, el colapso de esa edificación dejó un saldo de 27 fallecidos y seis personas rescatadas, además de dos gatos recuperados con vida y un felino fallecido.

Por su parte, el edificio Petunia 2, de 14 pisos, registra un balance de 30 personas fallecidas y 16 rescatadas, de acuerdo con el corte más reciente de Protección Civil Chacao.

En esa estructura también se reportaron labores con animales: un perro y un gato fueron rescatados con vida, mientras que dos perros y un gato murieron bajo los escombros.

Asimismo, las autoridades reconocieron el trabajo de los equipos de rescate locales e internacionales y de los cuerpos de seguridad que continúan desplegados en la zona, entre ellos los Topos de México, con quienes el municipio sostuvo una reunión de coordinación y agradecimiento por el apoyo brindado.

El alcalde destacó que tras el cumplimiento de ocho días desde el doble terremoto, el municipio no ha detenido su labor de acompañamiento a los vecinos afectados, consolidando alianzas, coordinando inspecciones con expertos y recibiendo donaciones de apoyo.

«En Chacao nadie está solo», expresó la autoridad municipal, al tiempo que ratificó que las cuadrillas seguirán recorriendo viviendas de sectores como Pajaritos y otras zonas para garantizar la seguridad de la comunidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gustavo Duque (@gustavoduquesaez)

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este miércoles que subió a 2.295 la cifra de personas fallecidas por los devastadores terremotos en Venezuela.

En ese sentido, acotó que van 11.267 heridos y 12.841 damnificados. También destacó que se han rescatado 6.461 personas desde que ocurrieron los movimientos telúricos y aseguró que insistirán «en seguir buscando a personas con vida».

«Los afectados entre aquellas personas que recibieron alguna afectación física o psicológica directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda severamente afectada, el total asciende a 24.403 personas», dijo.

Resaltó que han atendido a 81.589 familias. «Se han distribuido 8.893.000 kilos de alimentos, y se han entregado 27.714 bolsas de comida de manera directa», afirmó.