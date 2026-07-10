Centro de Derechos Humanos de la UCAB pidió a EEUU y otros países no deportar venezolanos tras los terremotos

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) pidió este viernes, 10 de julio, a Estados Unidos y otros países cancelar definitivamente o suspender las deportaciones a Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio.

La casa de estudios señaló por medio de un comunicado, que la tragedia por los terremotos agravó la emergencia humanitaria y económica ya existentes en el país desde hace muchos años.

El centro indicó, por tanto, que se debe suspender el traslado forzado o deportación de personas a un lugar en el que existe el riesgo de que sufran persecución, tortura u otros daños graves o irreparables.

«La suspensión de los retornos forzados debe comprender a las personas solicitantes de asilo rechazadas antes de los terremotos», se añadió.

Aunque previamente se hubiese encontrado que no necesitaban protección internacional, las nuevas circunstancias en Venezuela «ahora podrían justificar que tengan nuevos motivos para solicitar asilo y llegar a ser reconocidos como refugiados sur place», se destacó.

«Refugiado sur place» (o «refugiado en el lugar») es una figura del derecho internacional de asilo que se refiere a una persona que se convierte en refugiada no por circunstancias que existían antes de salir de su país, sino por eventos ocurridos después de haber salido.

SERVICIOS CONSULARES

El Centro de Derechos Humanos también solicitó al Estado venezolano a restablecer los servicios consulares en aquellos países donde está suspendido, para que los ciudadanos puedan hacer sus trámites.

«Los ciudadanos no tienen por qué cargar con las consecuencias de las diferencias políticas entre sus gobernantes y tanto los venezolanos en el exterior como los migrantes en Venezuela necesitan más que nunca el apoyo de sus servicios consulares para la realización de diferentes trámites», apuntó.

DEPORTADOS A VENEZUELA

Desde el pasado 24 junio, cuando se registraron los terremotos, las autoridades venezolanas no han informado públicamente sobre el aterrizaje de vuelos con deportados.

Sin embargo, horas antes de que se registrara el doble terremoto, un avión con 146 migrantes repatriados llegó a La Guaira, el más afectado por el desastre.

Las autoridades llevaron a estas personas a un hotel en La Llanada, donde debían procesar sus datos para dejarlos ir al día siguiente, pero el lugar se vino abajo y quedaron atrapados. No hay cifras de cuántos sobrevivieron.

Desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo, un total de 164 aviones, la gran mayoría desde EEUU, han aterrizado en Venezuela con migrantes repatriados.

BALANCE POR LOS TERREMOTOS

Las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este viernes, se han contabilizado más de 4.100 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 9 de julio. A dos semanas de la tragedia, se registraron 4.118 fallecidos, 229 más que el reporte del jueves.

La cifra de personas rescatadas se mantuvo en 6.462 personas, al igual que la cantidad de heridos, que continúa en 16.740. Por su parte, la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 29.966.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 86.794 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo 17.907, mientras que permanecen activos 89 campamentos transitorios.

Tal como adelantaron hace unos días, las autoridades reiteraron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.

Vale destacar, que este mismo viernes, un sismo de magnitud 3,9 sacudió nuevamente el norte de Venezuela lo que provocó desalojos masivos de los edificios en Caracas y La Guaira por prevención.

Con información de EFE