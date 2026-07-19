Cámara de seguridad captó la violencia de los terremotos en una vivienda y la desesperación de sus perritos

Con el paso de los días y las semanas han empezado a salir nuevos videos que recalcan la realidad de la violencia que vivieron los venezolanos el pasado 24 de junio pasadas las 6 de la tarde con los terremotos que azotaron al país.

Este fin de se mana trascendió en redes sociales otro video captado por una cámara de seguridad del momento de la tragedia. «Este movimiento tan agresivo parece surrealista. Solo con ver el nivel de fuerza con el que se movió el suelo, es un milagro que la catástrofe no haya sido más destructiva», escribió el usuario Jorge Eduardo Castrillón, quien publicó el clip.

En el video hecho desde una quinta, se puede ver como el terremoto provocó olas en la piscina, y tumbó una gran cantidad de objetos en el exterior de la vivienda.

Este movimiento tan agresivo parece surrealista. Solo con ver el nivel de fuerza con el que se movió el suelo, es un milagro que la catástrofe no haya sido más destructiva. pic.twitter.com/VYo9uQNBAp — Jorge Eduardo Castrillón (@ElEscribidor_) July 19, 2026

Además aparecen cuatro perritos que al momento de que empieza el movimiento telúrico empiezan a correr desesperados por todo el jardín, sin saber a dónde refugiarse. De igual forma se puede ver a una persona que cuando intenta salir de la casa se cae y se tiene que sujetar de la baranda para poder intentar ponerse de pie y poder ponerse a resguardo con gran dificultad.

Por suerte, la vivienda del video logró mantenerse en pie.

El balance de víctimas tras los terremotos del 24 de junio se elevó a 5.119 fallecidos, luego de que las autoridades confirmaran 50 nuevos decesos. La información la ratificó este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien detalló que la cifra de heridos ascendió a 16.740, mientras que el número de personas rescatadas se ubica en 6.462.