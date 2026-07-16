Cabello desmintió que hayan fosas comunes y aseguró que realizaron pruebas de ADN a los fallecidos en los terremotos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que a cada fallecido en La Guaira que no ha sido reclamado por sus familiares les están haciendo pruebas de ADN para cuando sean necesarias.

«Van al día de hoy 4.829 fallecidos, venezolanos que murieron, la mayoría en La Guaira. Ese tema de las fosas comunes, yo no sé dónde las vieron ellos. Yo puedo decir que desde el primer momento las instrucciones de la presidenta fueron que todos deberían ir en su fosa», aclaró Cabello durante su programa televisivo.

«Al que no se ha podido identificar porque nadie ha ido a reclamarlo, los dos primeros días fue complicado porque estábamos recogiendo. Pero a partir del tercer día cualquier persona que era llevada, fallecida, se le tomaba una muestra de piel para hacerle exámenes de ADN. En el expediente está congelado un pedacito de piel para hacer ADN en el momento que sea necesario», indicó.

Asimismo, detalló que toda esta información queda en un expediente. «Se le toman huellas dactilares, fotografías dentales, la fotografía de las personas y si tiene algún tipo de tatuajes en el cuerpo. Esto queda reflejado en el expediente».

ALTERCADO CON RESCATISTAS

De igual forma, Diosdado Cabello se pronunció sobre el altercado que tuvo con un grupo de rescatistas que se viralizó en redes.

«Yo estaba ahí, iba a la zona de desastre, y yo veo de lejos una seña que implica silencio. Los rescatistas levantan el brazo y yo paré mi carro como a 200 metros y me bajé caminando (…) porque estaban silenciosos, ¿saben para qué? A escuchar a los que estaban tapiados», dijo.

«Yo mismo fui allá a decirle que no iban a pasar con el vehículo encendido, que el vehículo podía pasar apagado, que nosotros mismos lo empujábamos. La persona, que no hablaba español, no me entendió lo que yo le decía, yo tampoco le entendía lo que él decía, hasta que se bajó alguien que sí entendió. Cuando yo le dije ‘nosotros lo empujamos’, no hubo problema y pasaron», comentó.

CABELLO A DANNY OCEAN

Por otra parte, Cabello criticó al cantante Danny Ocean por un mensaje publicado en sus redes tras los terremotos en la que mencionaba un posible tsunami en las costas venezolanas.

«¿Con quién anda Danny Ocean? ¿Es amigo de quién? ¿A quién le canta en sus actos, Danny Ocean? ¿Así se pronuncia? Toda La Guaira. Malviviente, miserable. Toda La Guaira viniendo de un terremoto y vienes tú a darle esa noticia porque te nació de tus fumadas, para no decir otra cosa. Declaramos que no había alerta de tsunami porque no había ninguna alerta de tsunami. Pero ellos corrieron la voz para causarle daño a nuestra gente», acotó.

Asimismo, sostuvo que esas informaciones afectaron las labores de rescate. «Se causó un gran daño a las labores de rescate y de trabajo al primer día. La maldad de esta gente. Revisen quién es este malviviente Danny Ocean. ¿Con quién trabaja? ¿Cuáles son sus intereses? ¿A quién le canta?», indicó.