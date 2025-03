Cabello anunció la detención de dos alcaldes en Zulia vinculados con el tráfico de drogas: Incautaron 5.000 kilos de cocaína

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó el desmantelamiento de una red de narcotráfico que participaba en actividades conspirativas y formación de paramilitares para atentar contra la vida de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

Cabello destacó estas detenciones como parte de los resultados de la Operación Relámpago del Catatumbo. En este sentido, destacó que entre los privados de libertad se encuentran Alberto Sobalvarro y Jorge Nava, alcaldes de los municipios zulianos Padilla y Miranda.

Estos dirigentes, entre otros que siguen bajo investigación, estarían relacionados con los líderes de la ruta del narcotráfico detenidos en el Zulia.

«Tenemos detenidos hasta ahora nueve ciudadanos, dos delincuentes que hicieron frente a la operación al momento de incautar 5.407 kilos de cocaína de alta pureza», señaló.

#ÚltimoMinuto Ministro Diosdado Cabello informó la detención de los alcaldes zulianos Alberto Sobalvarro (Isla de Toas) y Jorge Navas (Los Puertos de Altagracia) por su presunta vinculación con tráfico de drogas, armas y entretenimiento de paramilitares pic.twitter.com/Yk6OxsMMTM — Eligio Rojas (@ELESPINITO) March 14, 2025

«Encontramos a lo largo de esta ruta tres centros de abastecimiento logístico, cuatro astilleros desmantelados, tres sumergibles, dos que no estaban operando y uno que sí, sumergibles son submarinos. Dos revólveres, 25 embarcaciones tipo lanchas, 25 motores fuera de borda. Así como 27.200 litros de combustibles y 7.000 litros de resina incautados. También 73 rollos de fibras de vidrio; 140 láminas galvanizadas para la construcción de lanchas», destacó entre muchos otros utensilios usados por los narcotraficantes.

En este sentido mencionó que los submarinos eran de fabricación local. Asimismo, señaló que había operaciones de construcción de lanchas.

Cabello mencionó que la ruta pasaba por el río Catatumbo desde Colombia hasta llegar al Lago de Maracaibo, donde en complicidad con los dirigentes anteriormente mencionados embarcaban la droga con rumbo a Estados Unidos.

El ministro reveló que mientras ofrecía la rueda de prensa se estaban llevando a cabo nuevas detenciones de dirigentes que protegían a los narcotraficantes.

Por otra parte, destacó que ciertamente varios de los detenidos pertenecen al Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV). «Nosotros no vamos a acompañar a ningún delincuente. Si lo eligieron por la tarjeta del PSUV y está involucrado en narcotráfico va a pagar, no somos cómplices de nadie».

«¿Por qué están metidos también en una red de conspiración? La plata del narcotráfico», explicó

Para finalizar, aclaró que ahora viene la fase de interrogatorios y no descartó que otros funcionarios públicos están involucrados. «Donde haya un cable pelado nosotros vamos a cortar, detener y volver a conectar. No puede ser que organismos de seguridad y el sistema de justicia esté apoyando este tipo de actividades, donde eso ocurra no hay contemplaciones», concluyó.