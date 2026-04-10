«Bono de guerra» sería integrado al salario base: gobierno estaría ‘evaluándolo’

El gobierno de Delcy Rodríguez estaría evaluando integrar el «bono contra la guerra económica» al salario base, luego de que anunciara un aumento «responsable» del ingreso de los trabajadores.

Una fuente confirmó al medio Bitácora Económica que el gobierno evalúa una medida de este tipo. La aprobación final está en manos de la Comisión para el Diálogo Laboral y la Constituyente de Seguridad Social.

La comisión, creada por Rodríguez el miércoles durante su mensaje a la nación, evaluará el traslado de este bono al salario base. El organismo hará debates en los próximos 15 días, periodo en que se harían las reformas legales correspondientes.

Igualmente, todo estará en manos del resultado de estos debates. La fuente expuso que dependerá del consenso alcanzado en la Comisión, en donde participará el Estado, la empresa privada y representantes de los trabajadores.

RODRÍGUEZ SOBRE EL SALARIO

Delcy Rodríguez anunció el miércoles que hará un aumento «responsable» del ingreso el próximo 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Sin embargo, no precisó la cifra o el método en que se daría dicho aumento.

De igual forma, aseguró que se ha dado una recuperación de la economía, lo que permite un nuevo ajuste del ingreso. Sin embargo, sostuvo que «ningún incremento al ingreso de los trabajadores debe estar desprovisto de una fuente de financiamiento».

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El ingreso, en su mayoría procedente del bono, se encuentra en 190 dólares, mientras que el sueldo mínimo permanece en 130 bolívares. Gremios y sindicatos llevan años exigiendo mejoras salariales, tal como hicieron este jueves con una protesta en el centro de Caracas.