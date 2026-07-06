Aumentó número de fallecidos y heridos por doble terremoto: este es el balance del 6 de julio

Las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este lunes, se han contabilizado más de 3.500 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 6 de julio. A casi dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó hasta 3.535.

Mientras que 6.462 personas han sido rescatadas, la cifra de heridos incrementó hasta los 16.740. Sin embargo, no hay un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones o dónde están internados. Además, 25.016 pacientes ha sido atendidos.

Rodríguez también afirmó que atendió a 86.764 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que 17.854 personas que quedaron sin vivienda y que fueron activados 82 campamentos transitorios.

RESPUESTA AL DOBLE TERREMOTO

Al igual como adelantaron hace unos días, las autoridades ratificaron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.

Por otra parte, Rodríguez puntualizó que han distribuido 9.603 toneladas de alimentos y 29.567 efectivos están desplegados. A esto se suman 27.930 voluntarios y 4.338 rescatistas internacionales presentes en las zonas más afectadas.

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Este mismo lunes, la Vicepresidencia Sectorial del Socialismo Social y Territorial informó que han instalado 80 campamentos transitorios. Sumando todos ellos, cuenta con una capacidad de 17.642 personas, aunque solo 12.806 han sido trasladados a los refugios.