Aumentó el monto en bolívares: Esto es lo que cobrarán los jubilados por el bono de guerra económica de abril

Este fin de semana inició el pago del bono «Ingreso Contra la Guerra Económica» correspondiente al mes de abril para los jubilados de la administración pública a través del Sistema Patria.

El monto que comenzó a pagarse es de Bs. 63.574 o 132,11 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Es decir, subió 7,90% en bolívares con respecto al mes pasado que estuvo en 58.919,00 bolívares.

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 63.574 por concepto de bono Contra la Guerra Económica (abril de 2026)», puntualizó el mensaje que recibieron los beneficiarios.

El dinero suele irse depositando progresivamente y el bono puede tardar varios días en llegar a la cuenta. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación de la plataforma cuando ya esté disponible en el sistema.

Cabe recordar que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó sobre la entrada de 300 millones de dólares a un fondo recientemente creado para la «protección social» procedentes de una «venta extraordinaria» de fueloil, un combustible derivado del petróleo.

Como resultado, ello devino en un aumento del pago de las bonificaciones que se ejecutan a través del Sistema Patria. El primero en presentar tal incremento fue el bono «Ingreso Contra la Guerra Económica» para empleados públicos que llegó a 150 dólares.

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Por su parte, una fuente confirmó al medio Bitácora Económica que el gobierno evalúa integrar este bono al salario base. La aprobación final estará en manos e la Comisión para el Diálogo Laboral y la Constituyente de Seguridad Social.

Gremios y sindicatos han protagonizado varias protestas en los últimos meses para exigir mejoras salariales. Ante este escenario, la presidenta Rodríguez anunció un ajuste «responsable» del ingreso para el 1 de mayo, Día de los Trabajadores.