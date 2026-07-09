Aumentó a más de 3.800 la cifra de fallecidos por el doble terremoto, esto dijo Jorge Rodríguez

Las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este miércoles, se han contabilizado más de 3.800 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó del balance durante una reunión con los campamentos transitorios. La actividad fue encabezada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

Según el balance de este 8 de julio, la cifra de fallecidos aumentó hasta 3.811 víctimas mortales, 126 más que el reporte del martes. La cantidad de heridos se mantuvo en 16.740 personas, aunque todavía no hay mayores detalles sobre las lesiones.

Por otra parte, Jorge Rodríguez afirmó que 6.462 personas han sido rescatadas entre los escombros. También indicó que «hemos atendido 86.794 familias y certificado que 17.907 personas se encuentran sin vivienda o una afectación muy severa».

LOS REFUGIOS HABILITADOS

Las autoridades agregaron que, hasta este miércoles, se han activado 87 campamentos transitorios en las zonas afectadas, especialmente en Caracas. Algunas personas alojadas en estos refugios están afectadas psicológicamente por la tragedia.

«Casi 17.000 personas se encuentran distribuidos en los campamentos que están instalados. Lo más importante a resaltar es que llegan altamente impactadas con lo qeu vieron. Tenemos atención psicológica permanente», indicó Jorge Rodríguez.

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#8Jul | La cifra de muertos por los terremotos de hace dos semanas en Venezuela subió este miércoles a 3.811, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial ofrecido por Jorge Rodríguez Video: VTV pic.twitter.com/RXIQzFPmft — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 9, 2026



El parlamentario afirmó que 86.794 familias han sido atendidas tras el doble terremoto, mientras que 27.398 pacientes recibieron atención médica. Para este miércoles, permanecen desplegados más de 30.000 funcionarios y 4.388 rescatistas internacionales.