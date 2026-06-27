Atención psicológica remota y gratuita tras los terremotos, esta es la asociación a la que puedes recurrir

La asociación civil de Planificación Familiar (Plafan) ofreció asistencia psicológica para los ciudadanos que se han visto afectados emocionalmente por los terremotos que azotaron la zona norte del país el miércoles.
Plafan, que cuenta con sedes en distintas ciudades del país, informó en sus redes sociales sobre una línea gratuita de atención psicológica. «Recordemos que pedir ayuda también es una forma de cuidarnos», apuntó en su cuenta de Instagram.
El objetivo de esta línea de atención es «brindar apoyo emocional a quienes estén atravesando miedo, angustia, ansiedad o cualquier otra reacción propia de una situación de emergencia», indicó la asociación.
En caso de que conozcas a alguien que requiere de atención psicológica, te puedes comunicar por el número +584122273712. «Si tú o alguien que conoces necesita apoyo, estamos aquí para escuchar y acompañar», apuntó.
ES UNA REACCIÓN ESPERADA
La institución detalló que busca acompañar a la ciudadanía en medio del momento tan complejo que vive el país. Plafan detalló que «pedir ayuda también es una forma de cuidarnos».
«Ante una catástrofe, sentir miedo, angustia, ansiedad, el cuerpo acelerado o dificultad para calmarse es una reacción esperada que muchas personas puedan estar experimentando», explicó la asociación civil.
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La cifra de fallecidos aumentó este viernes hasta las 920 personas, además de 3.360 heridos y más de 3.000 damnificados, según informó esta tarde Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.