Día del Periodista se convertirá en una jornada de recolección de insumos para afectados por terremotos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) instalará este sábado, 27 de junio —en el marco del Día del Periodista—, un punto de recolección de insumos para los afectados por los terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles.

La jornada solidaria se realizará en Parque Cristal, Los Palos Grandes, en la avenida Francisco de Miranda, en Chacao, desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., en coordinación con los Bomberos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quienes recibirán y canalizarán todo lo recolectado hacia las familias damnificadas.

Bajo el lema «Hoy La Guaira está cerca», el SNTP convoca a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa de solidaridad gremial en una fecha que, en lugar de celebraciones, tendrá como protagonista el apoyo a las miles de familias que perdieron sus viviendas o pertenencias tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron gran parte del Litoral Central.

El punto de recolección del SNTP recibirá insumos organizados en cuatro categorías: hidratación y alimentación, que incluye agua potable, pastillas potabilizadoras, alimentos no perecederos, proteína enlatada, barras energéticas, frutos secos y sales de rehidratación oral.

Limpieza y desinfección, con productos como cloro, desinfectante, detergente, bolsas de basura y guantes. También aseo personal, entre ellos papel higiénico, jabón, toallas húmedas, gel antibacterial, pasta dental y champú; y consumibles de apoyo, como pilas AA, AAA y D, linternas, cinta adhesiva, bolsas resellables tipo Ziploc, protector solar, repelente y ropa interior nueva.

Este 27 de junio, Día del Periodista, más que celebrarnos, queremos solidarizarnos con las víctimas del terremoto en Venezuela.

Realizaremos una jornada de recolección de insumos, en coordinación con los Bomberos de la UCV, quienes recibirán todo lo reunido.

Estaremos este sábado… pic.twitter.com/fWLT9RHpuB — SNTP (@sntpvenezuela) June 26, 2026

TAMBIÉN PUEDEN COLABORAR ASÍ

Quienes no puedan acudir de manera presencial al centro de acopio pueden colaborar mediante pago móvil a través de Bancaribe, al número 24636186 – 04241351142, o por Zelle a la dirección [email protected].

Las transferencias deben reportarse al número +58 414 2846426.

La iniciativa se enmarca en una ola de solidaridad, que además de tomar las calles de Caracas, lo hizo en otros estados del país desde el miércoles.

En distintos puntos de la ciudad capital, ya cientos de voluntarios organizaron cadenas humanas para trasladar alimentos, agua y ropa hacia La Guaira y otras zonas golpeadas por los terremotos.

De acuerdo con el balance oficial más reciente, la cifra de víctimas por los terremotos se elevó a 920 fallecidos y se contabiliza 3.360 heridos, mientras continúan las labores de rescate y atención a los damnificados.