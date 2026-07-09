«Asesoría legal y prioridades definidas» son claves para que juntas de condominio enfrenten daños tras terremotos

Casi 200 edificios colapsaron en el doble terremoto del pasado 24 de junio y cientos más sufrieron daños de distinta magnitud. A dos semanas de la tragedia, surgen interrogantes sobre el futuro de los inmuebles en medio de esta crisis.

La administradora de condominios Yupnexa Rojas, con más de 20 años de trayectoria en el sector, habló con Caraota Digital sobre los pasos que deben dar los vecinos y las juntas de condominio de los edificios.

«Lo primero que yo le recomendaría a una comunidad es reunirse para conocer cuál es la impresión y el impacto que tiene cada uno de los vecinos con respecto a esto», detalló Rojas, quien alertó del impacto psicológico y económico de la tragedia.

Una vez se conoce cómo está la comunidad, las juntas de condominio se deben organizar y hacer una inspección. «Vamos a buscar asesoría legal para saber de todos los daños que tiene un edificio, cuáles le corresponde a la comunidad en general y cuáles a cada propietario», acotó.

Rojas señaló que, respecto a las grietas en las paredes, se debe acudir a un especialista que evalúe los daños. «También puede la comunidad contratar un ingeniero estructural que te pueda hacer un diagnóstico de qué está pasando en tu edificio», explicó.

JUNTAS Y UN COMITÉ

La experta apuntó que la junta de condominio podría liderar estas primeras revisiones e identificar los daños en el edificio. Después, se debe crear un plan de acción y «establecer prioridades» en las reparaciones.

De igual forma, Rojas exhortó a la comunidad a crear un comité de emergencias. «Esto nos tomó sin ningún tipo de preparación, pero yo creo que la experiencia nos puede servir para, de ahora en adelante, nosotros estar preparados», agregó.

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«Tengamos a ese grupo de vecinos allí preparados, que nos puedan orientar en caso de otra contingencia que se nos pueda presentar en algún momento», indicó Rojas, quien recordó casos como el apagón nacional o la pandemia de la COVID-19.

Hasta este jueves, se han contabilizado 3.889 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.