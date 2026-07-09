Cómo son las viviendas prefabricadas que serían una solución a la crisis habitacional tras el doble terremoto

Venezuela permanece conmocionada por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. Producto del colapso de 190 edificios y más de 17.000 personas sin hogar, según las cifras oficiales, se generó una crisis habitacional en las zonas afectadas.

El gobierno venezolano pretende construir viviendas prefabricadas para solucionar el problema, según reveló el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher. Este proyecto incluye tanto casas como edificios.

La ONU, mediante la Agencia para los Refugiados y el Programa para los Asentamientos Humanos, ha promovido el uso de viviendas prefabricadas y de construcción modular, especialmente para atender emergencias de desplazamiento forzado o damnificados.

Aunque la ONU respalda la propuesta de las viviendas prefabricadas, todavía no hay mayores detalles oficiales sobre estos proyectos. Sin embargo, surgen una pregunta: ¿cómo son este tipo de infraestructuras?

VIVIENDAS PREFABRICADAS

Este tipo de construcciones se remontan hasta varios siglos en el pasado, pero su utilización a gran escalada es reciente. En el siglo XXI, los avances tecnológicos permitieron modelar digitalmente las viviendas y fabricarlas por partes.

Tal como su nombre indica, se trata de viviendas cuyas partes, incluyendo muros, suelos y cubiertas, fueron producidas en una fábrica. Luego las piezas son trasladadas al lugar elegido y se ensamblan las distintas partes.

Las viviendas prefabricadas, también conocidas como modulares o móviles, facilita el ahorro de los costos de producción. Asimismo, permite disminuir los plazos de entrega y tener un mejor control de calidad de la obra.

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El uso de viviendas prefabricadas tras una tragedia natural no es algo nuevo. Luego de terremotos en Japón, las autoridades han construido este tipo de obras, tanto casas como edificios, para dar un techo a los damnificados.

El caso más reciente es el de Turquía, que fue sacudida por un doble terremoto en febrero de 2023 que dejó más de 50.000 muertos. Cientos de miles de damnificados pasaron a vivir en módulos prefabricados basados en contenedores marítimos.

La construcción de viviendas prefabricadas podría brindar un techo a los miles de personas que perdieron su hogar en el doble terremoto. Ahora queda esperar nuevos detalles sobre los proyectos planteados por el gobierno nacional y las Naciones Unidas.

Hasta este jueves, se han contabilizado 3.889 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.