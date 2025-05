«Aquí no hay complicidad, eso es allá»: Los dardos de Cabello a Petro sobre la lucha contra el narcotráfico

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, rechazó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegurara que uno de los cabecillas del Clan del Golfo, habría concretado una alianza con miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

“‘Chiquito Malo’ ha decidido una alianza con el ELN, del lado venezolano, ya se ha incautado 32 toneladas de cocaína del Catatumbo, y detenido varios alcaldes y políticos que ayudaban al narco”, dijo Petro a través de un mensaje de X (Twitter), mediante el cual justificó el cambio de su jefe de puerto.

En este sentido, Cabello repudió estas declaraciones. «Yo siempre me pregunto, por qué si el va a cambiar a alguien tiene que meter a Venezuela en su rollo. En Venezuela nosotros estamos dando, señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, con todo respeto, una batalla frontal contra todas las mafias de narcotráfico, paramilitarismo, de terrorismo. ¿Por qué usted tiene que justificar que va a cambiar a su jefe de puerto y entonces hablar que en Venezuela?”, indicó el funcionario».

Cabello también aseguró que los organismos de seguridad en Colombia actúan en complicidad con los grupos armados. «Lo que se logró en Venezuela fue gracias a la inteligencia y contrainteligencia venezolana. Si le hubiésemos preguntado a Colombia sobre esto, no se da, les avisan. Es triste pero no es así. Cambie a su jefe de puerto pero no meta a Venezuela en su rollo», aseguró.

#NoticiaW | El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó al presidente @petrogustavo : “¿Por qué tiene que meter a Venezuela en todos sus rollos? (…) ¿Por qué el presidente de Colombia tiene que meterse con Venezuela?” pic.twitter.com/suoeXGR292 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 1, 2025

«¿Por qué tiene el presidente de Colombia que meterse con Venezuela? ¿Nosotros somos los enemigos? Venezuela ha desplegado en todo el territorio más de 5.000 efectivos de la FANB, más la policía. ¿Entonces nos vas a meter a nosotros porque vas a cambiar el jefe del puerto? No vale, por Dios», continuó.

Finalmente, hizo un llamado a medirse en sus declaraciones a Petro. «Hay que tener prudencia en esas cosas. Prudencia. Nosotros les hemos dado información y no le han parado. Nosotros les dimos la información de dónde estaban los jefes que quedan en Colombia del Tren de Aragua. Dieciséis estaban en un sitio. Uno solo agarraron. Los demás lograron irse».

“Aquí no hay complicidad, eso es allá. Eso es allá que se ve. Que entonces el poder, el poder de la parapolítica puede más que el poder de la justicia”, concluyó.