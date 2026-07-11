Anunciaron la localización de 40 terrenos para construir casas sismorresistentes en La Guaira

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó este sábado que encontraron más de 40 terrenos en el estado La Guaira que podrían servir para la construcción de conjuntos residenciales antisísmicos.

“Debemos buscar terrenos planos o que estén en mesetas o valles para permitir la construcción de viviendas”, detalló durante una rueda de prensa internacional desde La Carlota.

Rodríguez añadió se están haciendo los estudios geológicos, de suelo y capacidad en los terrenos. “Serán viviendas y edificios de bajos nivel de pisos cada uno en el caso concreto del estado La Guaira”, indicó.

Explicó que son terrenos identificados en zonas de Naiguatá, Los Caracas y una amplia franja entre Osma y Chuspa. Los seleccionaron por su ubicación fuera de las áreas de mayor riesgo. También por su potencial para desarrollar un plan maestro de vivienda para la entidad.

Detalló que estos terrenos, ubicados en zonas planas, al pie de la montaña o en mesetas aptas para aplanamiento, suman un total de 584 mil metros cuadrados. Según dijo esto permitirá avanzar en la construcción de nuevas viviendas tanto en La Guaira como en otras regiones del país.

“Son terrenos que no están tan cerca de la costa, sino en zonas más seguras y aptas para construir. En este momento se realizan estudios geológicos y de capacidad para determinar cuántas viviendas y edificios de bajo nivel podrán levantarse”, apuntó.

Los terremotos dejaron un saldo de más de 800 edificaciones afectadas, de las cuales 190 sufrieron un colapso total, la mayor parte en La Guaira.