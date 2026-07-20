Alerta en Monagas: Aumentan intoxicaciones graves en niños por consumir infusiones naturales

Los habitantes del estado Monagas, en el oriente del país, están preocupados por el aparente incremento de casos de intoxicación en niños, producto del consumo de infusiones naturales en la entidad.

La jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar en Maturín, Mauricia Hernández, confirmó el aumento de ingreso de niños bajo un grave estado de salud.

«La mayoría de los casos son por diarreas agudas, sobre todo los menores de cinco años. Los niños menores de un año que son el caso más grave porque son lactantes y que apenas están empezando la madurez gastrointestinal», expuso Hernández, de acuerdo al medio Unión Radio.

¿QUÉ PASA CON LOS NIÑOS?

De acuerdo a la especialista, los niños presentan graves cuadros de intoxicación. Aparentemente, se trata de una consecuencia del consumo de infusiones de plantas para tratar distintas enfermedades.

En caso de presentar una intoxicación, lo ideal es que los niños sean hidratos con agua, suero oral y agua de coco. Los padres, por su parte, deben tomar conciencia en el momento de dar este tipo de sustancias a sus hijos.

Hernández alertó que el centro de salud tan solo cuenta con un área de terapia intensiva. Si continúan el incremento de intoxicaciones en niños, podría haber dificultades para atender todos estos casos.

Durante los últimos años, varios niños han muerto después de que tomaran guarapos o brebajes de plantas, especialmente en zonas rurales. Especialistas han alertado del riesgo de una intoxicación mortal por consumir estas bebidas.