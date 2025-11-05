Venezuela

Agencias de viajes consideran una «necesidad» reactivar aeropuertos internacionales del interior

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
La presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera de Díaz, aseguró este miércoles que es una «necesidad» reactivar aeropuertos internacionales del interior de Venezuela.

Herrera sostuvo que los ciudadanos del interior del país también requieren de movilización hacia destinos del extranjero. En ese sentido, confirmó que Avavit ha solicitado a las autoridades que los aeropuertos sean reactivados.

«Sin embargo, todavía los vuelos internacionales solamente siguen saliendo desde Maiquetía y estamos a la espera de que en algún momento seamos escuchados», expuso Herrera a Unión Radio.

La gremialista informó que Avavit, a través de sus filiales en los estados Zulia, Mérida y Lara, pidieron a las autoridades ser escuchados. Así pues, esperan que los habitantes de estas regiones tengan acceso a conexiones internacionales directas.

HERRERA ALERTA DE LOS COSTOS

Vicky Herrera afirmó que, para viajar hacia el exterior, los ciudadanos deben salir desde el Aeropuerto de Maiquetía. Esto genera que aquellos habitantes del interior deban desplazarse hasta la capital del país.

Por tanto, Herrera sostuvo que la necesidad de reactivar los aeropuertos del interior recae en que miles de viajeros podrán salir del país sin la obligatoriedad de llegar hasta Caracas, como ocurre en la actualidad.

El Aeropuerto de Maiquetía cuenta con vuelos hacia América, Europa y Asia. Foto: Archivo

A todo este escenario, de acuerdo a Herrera, se suma el incremento de los costos que deben asumir los viajeros del interior. También aumentan los tiempos y el cansancio que implica salir del país, además de complicar los itinerarios.

