Venezuela

Nuevo caso de intoxicación masiva afectó a estudiantes de dos escuelas en Aragua, estos fueron los síntomas

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
estudiantes

Estudiantes de dos planteles educativos en el municipio San Casimiro, al sur del estado Aragua sufrieron de una intoxicación masiva el pasado lunes a la 1:30 de la tarde.

Los jóvenes afectados fueron trasladados a la unidad de emergencia de la Clínica Popular Especializada San Casimiro para recibir atención primaria.

Leer Más

Alcaldía chavista sancionó hotel en Cúa donde juramentaron ‘comanditos’ de María Corina
Dólar paralelo cayó durante el último día de febrero: Así se cotizó
¿Cuánto valor perdió el bolívar con respecto al dólar en 2024?: Así cerró este 31Dic

Medios locales precisaron que pertenecían a la U.E.P. Humberto Fernández Morán, localizada en el sector Fundo El Mango, y a la U.E.N. San Casimiro, situada en la calle Miranda.

Los jóvenes manifestaron síntomas como problemas respiratorios, vómitos e irritación en los ojos.

LEA TAMBIÉN: DEBATE SOBRE TAREAS A ESTUDIANTES «PICA Y SE EXTIENDE»: PIDEN PRIORIZAR EL APRENDIZAJE SOBRE LAS CALIFICACIONES

La Unidad de Patrullaje Comunal de la Estación Policial San Casimiro confirmó el traslado de los afectados al centro asistencial para recibir evaluación y tratamiento inmediato.

Hasta el lugar arribó el secretario de Seguridad Ciudadana municipal, Delio Martínez, junto a personal de Protección Civil (PC) y el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), quienes también realizaron una inspección en las unidades educativas y sus inmediaciones.

No obstante, hasta el momento no han podido determinar qué pudo haber ocasionado el incidente, por lo que lo han calificado de manera temporal como «caso de causa desconocida», mientras avanza la investigación para esclarecer lo sucedido.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El ciclo menstrual: más que un periodo, un indicador vital de la salud femenina
Columnistas
Habló sin filtros: Lo que dijo ahora el rey emérito de España sobre Chávez y la polémica frase «¿por qué no te callas?»
Mundo
Escándalo en Uruguay: Funcionario público usaba la oficina de su jefe para tener relaciones y lo descubrieron por esta foto
Mundo