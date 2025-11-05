Nuevo caso de intoxicación masiva afectó a estudiantes de dos escuelas en Aragua, estos fueron los síntomas

Estudiantes de dos planteles educativos en el municipio San Casimiro, al sur del estado Aragua sufrieron de una intoxicación masiva el pasado lunes a la 1:30 de la tarde.

Los jóvenes afectados fueron trasladados a la unidad de emergencia de la Clínica Popular Especializada San Casimiro para recibir atención primaria.

Medios locales precisaron que pertenecían a la U.E.P. Humberto Fernández Morán, localizada en el sector Fundo El Mango, y a la U.E.N. San Casimiro, situada en la calle Miranda.

Los jóvenes manifestaron síntomas como problemas respiratorios, vómitos e irritación en los ojos.

La Unidad de Patrullaje Comunal de la Estación Policial San Casimiro confirmó el traslado de los afectados al centro asistencial para recibir evaluación y tratamiento inmediato.

Hasta el lugar arribó el secretario de Seguridad Ciudadana municipal, Delio Martínez, junto a personal de Protección Civil (PC) y el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), quienes también realizaron una inspección en las unidades educativas y sus inmediaciones.

No obstante, hasta el momento no han podido determinar qué pudo haber ocasionado el incidente, por lo que lo han calificado de manera temporal como «caso de causa desconocida», mientras avanza la investigación para esclarecer lo sucedido.