Aeropuerto de Maiquetía trabaja al 50% de su capacidad: «Terminales temporales operan excelente»

El Aeropuerto de Maiquetía, el más importante de Venezuela, opera para este martes al 50% de su capacidad, luego de sus instalaciones fueron afectadas en el doble terremoto del pasado 24 de junio, que generó severos daños en La Guaira.

Terminales temporales abrieron sus puertas hace 15 días, reanudando las operaciones de forma limitada. Dos semanas después, Sergio Silvio Prato, presidente de Bolivariana de Aeropuertos (BAER), destacó la capacidad alcanzada en el aeropuerto.

«En operaciones aéreas, estamos más o menos ya por encima de un 45-50% de las operaciones, en esta última quincena, pues ya llevamos dos semanas trabajando», explicó Silvio, también viceministro de Transporte Aéreo, en el programa Dos Más Dos.

Silvio precisó que el aeropuerto ha realizado «casi 1.145 operaciones nacionales y 576 internacionales». «Con una movilización de pasajeros nacionales de aproximadamente 75.500 personas y 83.000 pasajeros internacionales», acotó.

¿CUÁNDO ABRIRÁ EL AEROPUERTO PRINCIPAL?

Mientras que avanzan las operaciones en las terminales temporales, Silvio reconoció que no hay una fecha exacta para la reapertura de las instalaciones principales. «No tenemos apuro en concluir el terminal inicial», aseguró.

«Los terminales temporales están operando de una forma excelente. Lo que estamos tratando es hacer el trabajo de recuperación de toda la zona afectada de ambos terminales, incluso el edificio 6, para que esté al 100% en el menor tiempo posible», añadió.

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Igualmente, Silvio confirmó que se realizarán mejoras adicionales en las instalaciones del aeropuerto. «Algunas remodelaciones para ganar espacio y para llevar a Maiquetía a los estándares modernos», reveló.

Silvio recordó que muchos empleados del aeropuerto perdieron familiares en los terremotos, pero siguen cumpliendo sus labores regulares. «Están muy motivados, los viste ese día que estaban sumamente contentos porque ya se estaban reanudando las operaciones», acotó.