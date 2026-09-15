Turkish Airlines también se suma a reiniciar operaciones en Venezuela: ITA Airways realiza trámites administrativos

La aerolínea Turkish Airlines anunció fecha para reiniciar operaciones hacia Venezuela, mientras que ITA Airways realiza los trámites administrativos.

Turkish Airlines reiniciará sus operaciones desde y hacia Venezuela a partir del próximo 1 de octubre, con cuatro frecuencias semanales, según informó el viceministro de Transporte Aéreo, Sergio Silvio Prato.

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El funcionario detalló que Qatar Airways también contempla retomar sus vuelos hacia el país a partir del 4 de noviembre de este año.

Asimismo, señaló que ITA Airways adelanta los trámites administrativos necesarios para ponerse al día en materia aeronáutica y así reactivar su conexión con Venezuela.

Prato explicó que las autoridades venezolanas han avanzado en acercamientos con organismos internacionales para destrabar la operatividad de las aerolíneas.

Sobre este último punto, sostuvo que se ha establecido «cierto contacto con la autoridad aeronáutica de nuestro país con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés)». «También para el tema de equipamiento y cuáles son las restricciones que tenemos en algunos aviones para poder aterrizar en los espacios de ellos», explicó.

«ESTÁ BASTANTE ADELANTADO»

El viceministro, quien también preside la Bolivariana de Aeropuertos (BAER), destacó que las gestiones para normalizar la conectividad aérea del país ya registran avances concretos.

Al respecto, afirmó que: «Eso está bastante adelantado, ves que algunas aerolíneas están haciendo vuelos de carga y con la misma posibilidad de reciprocidad de que podamos tocar los espacios de ellos».

¿CÓMO OPERARÁ TURKISH AIRLINES?

De acuerdo con el medio DG Aviación, la aerolínea operará cuatro frecuencias semanales entre ambas ciudades, los días lunes, martes, jueves y sábados, con aeronaves Boeing 787-9.

Los vuelos serán operados desde los nuevos terminales temporales del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Según el itinerario informado por la compañía, el vuelo Estambul-Caracas (TK223) saldrá los lunes y jueves a las 3:40 p. m., mientras que los martes y sábados partirá a las 5:00 p. m.

El vuelo Caracas-Estambul (TK224) operará los lunes y jueves a las 11:10 p. m., mientras que los domingos y miércoles saldrá a las 12:30 a. m., con llegada al día siguiente.

La aerolínea recomendó a los pasajeros verificar los horarios y realizar el check-in a través de su página web antes de acudir al aeropuerto.