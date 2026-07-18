Aerolínea Laser confirmó el fallecimiento de 15 de sus trabajadores tras los devastadores terremotos del 24Jun

La aerolínea Laser confirmó la noche del viernes 17 de julio el fallecimiento de 15 integrantes de su equipo de trabajo a consecuencia de los destructivos terremotos del pasado 24 de junio, que hasta la fecha ya han dejado más de 5.000 víctimas mortales

La empresa rindió un sentido tributo a los fallecidos mediante la publicación de un comunicado, donde manifestó su inmenso pesar ante la irreparable pérdida humana.

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La junta directiva de la aerolínea difundió la misiva en sus redes sociales, en alianza institucional con la firma Aeroservicios Gleco 904, C.A. En el texto, la organización empresarial transmitió palabras de aliento a los familiares de las víctimas. Igualmente, ratificó el compromiso de acompañar de cerca el sufrimiento de los afectados.

Los voceros de la empresa expresaron su duelo colectivo y agradecieron el tiempo de servicio brindado por los trabajadores fallecidos en la zona costera. «Hoy despedimos con profundo respeto a quienes formaron parte de nuestro equipo Laser Airlines y Aeroservicios Gleco. Nos unimos al dolor de sus seres queridos y honramos su memoria con gratitud y cariño», señaló la compañía.

Los directivos y empleados de ambas corporaciones lamentaron las trágicas consecuencias de la catástrofe que devastó de forma severa a La Guaira y otras entidades. El personal de las dos firmas aeronáuticas elevó plegarias por el descanso eterno de sus compañeros de labores y de todos los ciudadanos que murieron durante los movimientos telúricos.

NOMBRES DE LOS FALLECIDOS

El reporte de la aerolínea enumeró las identidades de las 15 víctimas: Antonio José Cabrera Meneses, Astrid Franyeska Sojo Reyes, Betzabeth Velázquez Griman, Carlos Eduardo Villanueva Camero, Diana Lisette Muñoz López, Issam Víctor Al Rifay El Sayed, Jeriuska Alexandra Gessen Estaba, Maryeli del Carmen Magallanes Merecuana, Pedro Manuel Acosta Rodríguez, Tomás Simeón Ochoa Omaña, Yaneth Celeste Melinkoff De Da Silva, Sharon Coello Centeno, Cesar Alejandro Rodríguez Gil, José Francisco Madriz Carrasquel y Simón Alberto Cerezo Salazar.

La gerencia general de Láser cerró la dedicatoria ofreciendo soporte emocional y solidaridad a los deudos que hoy enfrentan la penosa situación en el estado costero.

«Con inmensa consternación lamentamos la pérdida de los miembros de nuestro equipo. A sus familiares y seres queridos les brindamos nuestro abrazo fraterno y nuestro más sincero acompañamiento en estos momentos de gran dolor. Que la paz y el consuelo encuentren pronto un lugar en sus corazones», concluyó el comunicado, que cerró con la frase «Paz a sus almas».