ATENCIÓN: Llegada de nueva onda tropical dejará más lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país, según Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estimó este sábado que la Onda Tropical Nro. 28 llegará al territorio nacional en las próximas horas, provocando más lluvias y actividad electrica en gran parte de Venezuela.

De acuerdo con el monitoreo técnico de los especialistas, la perturbación atmosférica se desplaza actualmente al noreste de la Guayana Francesa antes de hacer su entrada formal a las costas venezolanas. El Inameh indicó que durante las horas de la mañana se espera cielo con nubosidad de parcial a fragmentada.

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El reporte matutino anticipa algunas áreas nubladas con lluvias o chubascos en Delta Amacuro, el este de Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas y Miranda. Las precipitaciones también afectarán el oeste del Distrito Capital, el oeste de La Guaira, Portuguesa, Cojedes, los llanos occidentales, los Andes y el este de Falcón.

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Los meteorólogos prevén un incremento notable del desarrollo nuboso con lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas en gran parte del país durante la tarde y la noche. Las autoridades instan a la población a tomar previsiones ante el posible aumento del caudal de ríos y quebradas.

El Inameh detalló que las lluvias serán más intensas y frecuentes en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar y Amazonas. El mal tiempo también impactará con fuerza a los llanos centrales y occidentales, los Andes y el sur del Zulia, sin descartar precipitaciones en la Gran Caracas.