Actividad eléctrica y lluvias intensas en gran parte del país para las próximas horas, este es el pronóstico del tiempo

Las autoridades vaticinaron que durante este jueves habrá lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica en la mayor parte del país, mientras permanece la conmoción por el doble terremoto que azotó Venezuela el pasado 24 de junio.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó esta tarde el pronóstico del tiempo para esta noche. Desde las 6 de la tarde hasta la media noche, habrá un «aumento progresivo de la nubosidad».

«Podría estar acompañada de precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica», explicó e Inameh. Algunas de las zonas más afectadas por el doble terremoto en el norte del país se verán golpeadas por las lluvias en las próximas horas.

Las zonas afectadas por lluvias serán «Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, sur de Anzoátegui, Sucre, Bolívar, Amazonas, Llanos centrales y occidentales, Andes, Yaracuy, Carabobo, Aragua y la Gran Caracas», además de La Guaira y Miranda.

La Región Capital se vio azotada por intensas lluvias y descargas eléctricas durante la tarde de este jueves. Mientras tanto, permanecen los esfuerzos de los organismos de emergencias en recuperar cuerpos en las zonas afectadas por el doble terremoto.

ONDAS TROPICALES

La onda tropical 21 generó tormentas eléctricas e intensas precipitaciones en varias partes del país hace unos días. Tras abandonar el territorio nacional, se espera la llegada de otras ondas tropicales.

La onda tropical 22, que se desplaza sobre al oeste de Guayana Francesa, llegará al país entre el viernes y el sábado. La 24, arribaría a Guayana Esequiba ente el próximo martes y miércoles, 7 y 8 de julio.

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Hasta el miércoles, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.