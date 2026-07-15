VIRAL: Conductor de un autobús se ‘quebró’ al agradecer a rescatistas de El Salvador por apoyar a afectados por terremotos

Un conductor de autobús venezolano agradeció a la delegación de rescatistas de El Salvador, la misma que trasladaba durante las labores desplegadas tras los terremotos del pasado 24 de junio, que devastaron mayormente al estado La Guaira.

«Gracias de mi parte para ustedes por haber venido para acá», les dijo, y añadió que él no perdió familia ni vivienda en los terremotos, «pero gracias» repitió, en un gesto que quedó registrado en un conmovedor video, que resume el sentimiento de gratitud de muchos de venezolanos hacia la misión centroamericana.

La ayuda que motivó ese agradecimiento incluye un hospital de campaña instalado por El Salvador en Catia La Mar, confirmado el pasado fin de semana por el propio presidente de ese país, Nayib Bukele, a través de un video publicado en X.

El mandatario explicó que el centro ofrece atención médica las 24 horas. Incluido servicio veterinario de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. El mismo está ubicado en la avenida principal de Playa Grande, detrás del Colegio Carlos Escarra y frente al restaurante Rompeolas.

El Salvador se convirtió en uno de los primeros países en enviar una misión humanitaria de gran tamaño tras la catástrofe. Lo hizo con más de 300 especialistas, rescatistas y personal médico. Todos desplegados a través de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) y la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR).

El contingente levantó estructuras, mobiliario médico y espacios de atención en coordinación con las autoridades venezolanas para descongestionar los centros de salud locales.

Hasta el viernes, la misión había realizado 322 atenciones médicas —273 consultas generales, 22 curaciones y 27 asistencias a pacientes crónicos— y entregado 481.000 medicamentos e insumos a seis hospitales, entre ellos el José María Vargas, el Universitario de Caracas y el Militar Carlos Arvelo.

El apoyo también llegó al plano emocional, puesto que psicólogos salvadoreños atendieron a niños del Complejo Educativo República de Panamá con actividades recreativas. En paralelo, la Unidad de Salud Ambiental verificó la calidad del agua en el Club de Golf y Yate Caraballeda, uno de los principales refugios de la zona.

Las labores de rescate continúan con maquinaria pesada y perros especializados en varios edificios de Caraballeda y Catia La Mar, donde la misión logró salvar con vida a nueve personas y cuatro perros tras 40 intervenciones.

El operativo, que ya trasladó 155 toneladas de suministros en siete vuelos, se mantiene activo. Todo, mientras sigue creciendo el reconocimiento de los venezolanos hacia el esfuerzo salvadoreño.

#MisiónHumanitariaVenezuela | Este es el momento en el que Alexander Rodríguez, conductor de un autobús, agradeció al contingente de El Salvador por su trabajo y entrega en Venezuela. Entre lágrimas se dirigió a parte del personal que participa en la misión humanitaria en el país… pic.twitter.com/MBZMaIlByL — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 15, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, difundió a través de sus redes sociales el balance actualizado correspondiente al 15 de julio, tres semanas después de los terremotos.

Según el reporte, el número de muertos llegó a 4.829, un incremento de 95 casos respecto al conteo entregado el martes anterior.

En cuanto a los rescatados, la cifra se mantuvo estable en 6.462 personas, sin variación desde el reporte previo. Los heridos también permanecieron sin cambios, en 16.740. Mientras que el número de pacientes atendidos por los equipos de salud ascendió a 34.872.

Rodríguez detalló además que 128.324 familias han recibido asistencia por parte de las autoridades tras los sismos. En materia de vivienda, señaló que la cifra de personas que perdieron su hogar se mantuvo en 17.907.