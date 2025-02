VIRAL | “Viva la libertad, carajo”: Milei le regaló una motosierra a Elon Musk

El presidente argentino, Javier Milei, se reunió recientemente con Elon Musk, CEO de Tesla y actual administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca, durante su gira por Estados Unidos.

En un gesto inusual, Milei le regaló a Musk una motosierra, un símbolo que ha utilizado en su campaña para representar su intención de «cortar» con la burocracia y corrupción en el gobierno.

Como se mostró a través de las redes sociales, la reunión, que tuvo un tono informal, se llevó a cabo en un ambiente distendido y amistoso.

«¡Esta es la motosierra para la burocracia!», expresó Musk, mostrando la motosierra a la audiencia.

El encuentro entre Milei y Musk se produce en un momento crítico para el gobierno argentino, que enfrenta una crisis de credibilidad debido al escándalo del token $LIBRA.

Llegó la motosierra a DOGE…!!!

The Chainsaw has arrived at DOGE…!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

— Javier Milei (@JMilei) February 20, 2025