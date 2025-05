Filtran video de presos venezolanos pidiendo libertad mientras congresistas de EEUU visitaban cárcel de El Salvador

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador ha vuelto a ser el foco de atención tras la difusión de imágenes impactantes de su interior.

En un recorrido realizado en la megacárcel de El Salvador por el congresista estadounidense Matt Gaetz, los pandilleros deportados del Tren de Aragua (venezolanos) se burlaron, gritaron y golpearon los barrotes de sus celdas, en lo que parece ser un desafío abierto al sistema penitenciario salvadoreño.

La visita de Gaetz, acompañado por una delegación bipartidista del Congreso de EEUU, permitió un primer vistazo al ala donde están recluidos estos criminales.

En concreto, los representantes Andy Ogles (republicano de Tennessee), Anna Paulina Luna (republicana de Florida) y Vicente González (demócrata de Texas) estuvieron en la prisión para ver las condiciones de las instalaciones donde se encontraban detenidos los miembros de las pandillas MS-13 y Tren de Aragua.

Las imágenes, grabadas por Gaetz y difundidas en su programa de One America News (OAN), muestran a los reclusos en condiciones de máxima seguridad, vistiendo uniformes blancos y confinados en celdas con rejas de color gris.

These are the Tren de Aragua guys democrats want back in America. @OANN exclusive pic.twitter.com/gd3IjFxV8Y

— Matt Gaetz (@mattgaetz) May 13, 2025