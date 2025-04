EN VIDEO: Gobierno de Trump exhibió carteles con los rostros de 100 migrantes detenidos en jardines de la Casa Blanca

La mañana de este lunes el césped de la Casa Blanca se convirtió en una galería al aire libre, donde la administración de Donald Trump exhibió los rostros de 100 migrantes indocumentados detenidos durante los primeros 100 días de gobierno.

Cada cartel llevaba estampada en letras grandes la palabra “ARRESTADO”, junto a la fotografía de un migrante y una lista de delitos que, según la Casa Blanca, algunos de ellos habrían cometido.

Entre las acusaciones se mencionan crímenes graves como asesinato en primer grado, abuso sexual de menores, secuestro, violación y distribución de fentanilo.

Un funcionario cercano a la Casa Blanca confirmó al New York Post que colocaron los carteles de manera estratégica en un área donde usualmente los medios realizan transmisiones en vivo, buscando maximizar el impacto visual y llamar la atención tanto de la prensa como del público.

🚨The White House has lined the front lawn with the mugshots of illegal aliens who have been apprehended along with the heinous crimes they committed.

A briefing is scheduled this morning at 8:30am where Border Czar Tom Homan will also be attending.@FrontlinesTPUSA @TPUSA pic.twitter.com/YIhORBJBMh

— MONICA PAIGE✰TPUSA (@MonicaPaigeTV) April 28, 2025