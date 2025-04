EN VIDEO: El misterioso asteroide en forma de maní que intriga a científicos de la NASA

La NASA reveló imágenes sorprendentes del asteroide Donaldjohanson, un cuerpo rocoso ubicado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.

Lo que se detalló, es que la sonda espacial Lucy, lanzada en 2021, sobrevoló el asteroide este 20 de abril, pasando a tan solo 960 kilómetros de su superficie a una velocidad de más de 48.000 km/h.

Este acercamiento permitió obtener imágenes de alta resolución, que muestran una estructura peculiar y compleja.

El asteroide presenta una forma inusual, comparada con un cacahuate o una pesa de gimnasio, con dos lóbulos conectados por un cuello estrecho.

Las imágenes revelan que uno de los lóbulos es más pequeño, aunque ambos tienen una circunferencia similar. Su superficie es de color gris claro y está marcada por cráteres de bordes suaves, con una distribución desigual de impactos.

Los científicos han determinado que Donaldjohanson mide aproximadamente ocho kilómetros de largo y 3,5 kilómetros en su punto más ancho. Su tamaño excede el campo de visión de la cámara L’LORRI de la sonda Lucy, lo que impidió capturar el cuerpo completo en una sola toma.

Se espera, que en los próximos días, se complete la descarga de datos para obtener una visión más detallada del asteroide.

Our #LucyMission took a look at asteroid Donaldjohanson, its second asteroid encounter on its journey to Jupiter's Trojan asteroids. The first images reveal a unique fragment of an asteroid that formed about 150 million years ago! Find out more: https://t.co/Bgg5CkQfYd pic.twitter.com/lgZRG8Qngh

— NASA (@NASA) April 21, 2025