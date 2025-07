La razón por la que el Saime está realizando «verificación de datos», según Diosdado Cabello

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello explicó el motivo por el cual el Saime anunció una verificación de datos para ciudadanos con cédulas entre 22 y 32 millones.

“El Saime hizo un llamado a los venezolanos que tienen cédula entre 20 y 30 millones que pasarán a verificar sus datos porque estaban recibiendo muchas novedades de que cuando iban a hacer algunos trámites aparecían como no registrados. Aparentemente la tinta que se usó no fue la mejor. Además, cuando había que identificar a una persona fallecida, no tenían los registros completos y era más complicado», explicó Cabello en su programa televisivo.

«Entonces se llama a una actualización, y bueno, el escándalo. ¿Por qué va a hacer eso el Saime? ¿Quién más lo va a hacer? El Saime es el encargado de la identificación de las personas, es lógico que lo haga. ¿Cuáles son los negativos si no lo hace? Eso, que vaya a hacer un trámite y aparezcan no registrados», añadió.

En este sentido, recalcó que no hay motivo para alarmarse. «El primer día fueron más de 90.000 personas. Usted va y ratifica sus huellas dactilares. Nadie le está cambiando su cédula de identidad. Yo no entiendo por qué la alarma», manifestó.

DETENCIONES EN EL INTT

Por otra parte, el ministro Diosdado Cabello anunció que están haciendo una campaña para acabar con todos los gestores en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intt).

«Estamos acabando con los gestores y malandros en el Intt», indicó.

«Calladitos, sin hacer bulla, después un poco de gente sale a decir que pobrecitos. ¿Pobrecito? Estaba cobrando. Los trámites son los establecidos en la ley. No hay trámites por fuera, ni gestores, ni nada. Se está haciendo un esfuerzo calladito. Ya van más de 90 personas vinculadas a gestorías detenidos tras averiguaciones del propio Intt», concluyó.