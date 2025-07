«Existe peligro de fuga»: Negaron libertad bajo fianza a ‘Diddy’ Combs

La justicia estadounidense rechazó este miércoles la libertad bajo fianza del rapero Sean ‘Diddy’ Combs, quien fue declarado culpable de dos de los cinco cargos federales que enfrentaba por crímenes sexuales.

El jurado declaró a Combs culpable de dos cargos de transporte para actividades de prostutición (Ley Mann). Mientras tanto, fue absuelto de otros tres delitos más graves, relacionados con tráfico sexual y asociación ilícita.

Tras la lectura del veredicto, el abogado defensor, Marc Agnifilo, pidió la liberación inmediata de su cliente bajo ciertas condiciones. Así pues, esperaba que Combs pudiera vivir en su casa en Florida a la espera de la sentencia definitiva.

Agnifilo propuso que Combs pagara una fianza de un millón de dólares, entregara su pasaporte y se sometiera a pruebas de detección de drogas. Además, ofreció una restricción de movimientos a zonas específicas de Florida, California, Nueva York o Nueva Jersey.

El jurista sostuvo que la estancia de Combs en prisión no se justifica. «Esa es mi propuesta», dijo el abogado cuando el juez le consultó si pretendía que el rapero abandonara la cárcel ese mismo día.

FISCALÍA SE OPUSO

Los fiscales encargados del caso se opusieron a la solicitud de la defensa y alertaron de un «riesgo real» si dejan a Combs en libertad. En ese sentido, afirmaron que la culpabilidad de los dos cargos en el marco de la Le Mann requiere detención obligatoria.

«Incluso si la detención no fuera obligatoria, que lo es, el acusado no puede demostrar con pruebas claras y convincentes que no existe peligro de fuga o que represente un riesgo para otras personas o la comunidad», dijo la Fiscalía.

El juez Arun Subramanian evaluó los argumentos de ambas partes y, finalmente, rechazó la libertad bajo fianza. En consecuencia, Combs se mantendrá en el Centro Correccional Metropolitano, en Nueva York, hasta que reciba una sentencia.

La Fiscalía estima que Combs recibirá condena de entre cuatro y cinco años en prisión. Si hubiera sido declarado culpable de los demás cargos, habría enfrentado una cadena perpetua.