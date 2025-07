Luto en el deporte: Futbolista Diogo Jota murió calcinado junto a su hermano, esta sería la causa del accidente

El mundo del fútbol amaneció de luto tras la repentina muerte de Diogo Jota, delantero portugués del Liverpool, y su hermano André Felipe Silva en un brutal accidente de tránsito ocurrido la madrugada del 3 de julio en la autovía A-52, a la altura de Cernadilla, Zamora, España.

Ambos hermanos viajaban a bordo de un Lamborghini Urus, un potente SUV deportivo de lujo, cuando por razones que aún investiga la Guardia Civil, el vehículo salió disparado de la carretera y se incendió.

Según las primeras pesquisas, el vehículo podría haber sufrido el reventón de un neumático mientras realizaba un adelantamiento, lo que provocó que perdiera el control y acabara calcinado a un costado de la vía.

Los servicios de emergencia acudieron en horas de la madrugada al lugar tras recibir una notificación de emergencia. Los bomberos sofocaron las llamas que se propagaron incluso a la vegetación cercana, pero ya era demasiado tarde para los dos futbolistas en el interior del auto.

El diario El Mundo informó que un pariente alertó de su desaparición, ya que se esperaba a los hermanos en Benavente para continuar el viaje hacia Santander, donde planeaban tomar un ferry rumbo a Portsmouth, Inglaterra. La esposa de Diogo Jota, Rute Cardoso, con quien el futbolista se había casado hace apenas unos días, fue la encargada de identificar los cuerpos. Recibió asistencia psicológica y se le entregaron los escasos objetos personales que sobrevivieron al incendio.

Las imágenes del siniestro difundidas por medios portugueses, como Record, muestran el Lamborghini envuelto en llamas mientras un camionero registraba la escena. Sobre el asfalto, se distinguían restos de la carrocería y piezas metálicas.

En otro video grabado varias horas después se puede ver cómo quedó una huella del frenazo sobre el asfalto que evidencia la violenta maniobra previa al impacto. La autopsia de ambos cuerpos quedará a cargo del Instituto de Medicina Legal de Zamora.

Diogo Jota, cuyo nombre completo era Diogo José Teixeira da Silva, tenía 28 años y era uno de los futbolistas más importantes de Portugal tras pasar por el Atlético de Madrid, el FC Porto y finalmente consolidarse como figura del Liverpool desde 2020. Su hermano André, de 26, jugaba en el Futebol Clube Penafiel de la segunda división portuguesa.

En Anfield, casa del Liverpool, decenas de seguidores comenzaron a depositar flores, camisetas y bufandas como tributo.

Las banderas ondean a media asta y sobre los homenajes dedicados a las víctimas de Hillsborough aparecieron mensajes de despedida: “Te deseamos lo mejor. Descansa en paz, Diogo”.

Fans are leaving tributes to Diogo Jota outside Anfield.

YNWA ❤️ pic.twitter.com/H5FNcPBOqK

— B/R Football (@brfootball) July 3, 2025