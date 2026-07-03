VIDEO: Emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo a Andrés, el niño que sobrevivió entre escombros en La Guaira

El doble terremoto del pasado 24 de junio dejó, al menos, más de 2.000 fallecidos y miles de damnificados. Mientras sigue la conmoción, la historia de Andrés Mieles y Cristiano Ronaldo dio un soplo de aire fresco entre los venezolanos.

Andrés fue sacado de los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, pero toda su familia perdió la vida. El pequeño fue internado en el Hospital Miguel Pérez Carreño, en Caracas, en donde le amputaron una pierna.

En medio del dolor, Andrés pidió conseguir la barajita de Cristiano Ronaldo, su jugador favorito, para el álbum del Mundial 2026. Su historia dio la vuelta al mundo y llegó al astro portugués, quien disputa el máximo torneo con la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo optó por enviarle una camisa autografiada al niño. Sin embargo, mientras llega el obsequio a Venezuela, el delantero portugués grabó un emotivo mensaje de ánimo y hasta invitó a Andrés a uno de sus partidos.

«Hola, Andrés, ¿qué tal? Te hago este video para mandarte un abrazo; sé que eres super fan. Cuando te pongas bueno, te quiero invitar a ver un partido mío para disfrutar. Me encantaría conocerte. Un abrazo amigo», dijo Ronaldo.

ANDRÉS VIO EL VIDEO

Mientras permanece internado en el Hospital Miguel Pérez Carreño, Andrés recibió el mensaje. El músico Armando Poyo fue hasta el centro de salud y le mostró el video personalmente al niño.

Andrés sigue en una cama clínica mientras se recupera de las lesiones. Como era de esperar, Andrés soltó una sonrisa tímida y luego no pudo ocultar su emoción tras recibir un mensaje de su ídolo.

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El video se viralizó rápidamente en redes sociales, en donde el caso de Andrés lleva varios días circulando. En medio del luto nacional que vive el país, esta historia brindó un halo de esperanza y optimismo.