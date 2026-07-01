VIRAL: Niño que perdió una pierna y a su familia en terremotos de La Guaira hizo una petición a Cristiano Ronaldo

Andrés Mieles, un niño que sobrevivió a los dos terremotos que sacudieron el pasado 24 de junio a Venezuela, conmovió a millones de usuarios de las redes sociales tras conocerse que, luego de perder a toda su familia y sufrir la amputación de una pierna, pidió conseguir la estampa de Cristiano Ronaldo para completar su álbum Panini del Mundial 2026.

El menor expresó a quienes lo asistían que su único deseo era obtener la figurita del delantero portugués, ícono del fútbol mundial, quien disputa el que podría ser su último Mundial en la cita de 2026.

La sencillez del pedido, frente a la magnitud de las pérdidas del niño, fue lo que impulsó a cientos de usuarios en redes sociales a movilizarse para cumplir su deseo.

La respuesta no tardó en llegar. Un joven identificado como Jony Daniel relató en redes sociales que, desde Quíbor, estado Lara, se organizaron para enviar una franela del Barcelona junto con más de 100 barajitas, incluyendo la de Cristiano Ronaldo, con la intención de que fueran entregadas al niño en las próximas horas.

«Esperemos el día de mañana ya pueda ser entregada», escribió, al tiempo que agradeció a quienes colaboraron para que la iniciativa se concretara.

El caso se suma a las decenas de historias que se han viralizado durante los operativos de rescate en los edificios derrumbados de La Guaira, donde equipos de emergencia continúan trabajando para atender a las víctimas de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron el norte del país.

Desde quibor estado lara, enviamos una franela del Barcelona junto a mas de 100 barajitas incluyendo a Cristiano. Esperemos el dia de mañana ya puede ser entregada. Aprovecho el espacio para darle las gracias a las personas que ayudaron a que esto se logrará pic.twitter.com/D79eGrpLi3 — jony daniel (@Jonytorius) June 30, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este miércoles que subió a 2.295 la cifra de personas fallecidas por los devastadores terremotos en Venezuela.

En ese sentido, acotó que van 11.267 heridos y 12.841 damnificados. También destacó que se han rescatado 6.461 personas desde que ocurrieron los movimientos telúricos y aseguró que insistirán «en seguir buscando a personas con vida».

«Los afectados entre aquellas personas que recibieron alguna afectación física o psicológica directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda severamente afectada, el total asciende a 24.403 personas», dijo.

Resaltó que han atendido a 81.589 familias. «Se han distribuido 8.893.000 kilos de alimentos, y se han entregado 27.714 bolsas de comida de manera directa», afirmó.