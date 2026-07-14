El desgarrador testimonio de la joven mexicana que perdió a su novio en La Guaira tras terremotos, tenían cinco horas de conocerse

Ashley Ochoa, la joven conocida en TikTok como Lobita, contó cómo vivió los terremotos en Venezuela, donde murió su novio el rapero y freestyler Víctor Ruvolo, apenas cinco horas después de haberse conocido el pasado 24 de junio.
«He leído algunos comentarios que me han afectado y sigo sin entender cómo puede haber gente tan cruel. Pero intentaré enfocarme en lo bueno. Víctor y yo teníamos meses de conocernos. Nos conocimos en TikTok. Él hacia batallas de rap de freestyle, un chico muy talentoso. Desde un principio hubo mucha química, empezamos a hablar todos los días y eventualmente me pidió que fuera su novia. Cuando pasó eso yo empecé a hacer planes para poderlo visitar en Venezuela», indicó.
«Yo nací y crecí en California, Estados Unidos, pero mis papás son mexicanos. El 23 de junio me encontraba en Mazatlán, Sinaloa, ese día salí a Ciudad de México, luego a Panamá y llego a Venezuela un poco después del mediodía, en lo que se hace el tiempo de salir del aeropuerto, más o menos a la 1:00 de la tarde fue el encuentro con mi novio Víctor», agregó.
Ochoa admitió que en medio de la tragedia muchos comentarios la han afectado. «Mucha gente me pregunta que si estábamos juntos por qué yo sobreviví. A veces tomo esos comentarios como que la gente no está feliz de que haya sobrevivido. No entiendo las razones y tampoco puedo explicar por qué, porque no soy la única que pasó por esta situación. Hay muchas familias donde solamente ciertas personas sobrevivieron».
¿CÓMO TRANSCURRIERON LAS CINCO HORAS?
Ochoa reveló que ella había alquilado un apartamento. «Después del aeropuerto nos fuimos al edificio Tahití donde yo había rentado por Airbnb en Caraballeda. Llegamos a las dos de la tarde y el terremoto ocurrió a las seis de la tarde. Esas cuatro horas estuvimos juntos en la recámara. Teníamos hambre, queríamos salir a comer, pero no nos queríamos separar».
«También estaba allí su amigo Nairo y dije ‘no, tal vez tenga hambre’. Entonces Víctor en ese momento va al baño. Yo me quedé en la recámara, me estaba cambiando cuando entró la alerta de que iba a pasar el terremoto. Lo primero que hago es que le marco a Víctor por teléfono, pero él lo había dejado donde estábamos. Después de allí empieza a temblar muy feo», acotó.
@lobita_xx94
Muchas gracias…. #ashleyochoa #lobita #terremoto #earthquake #venezuela
VÍCTOR NO MURIÓ DE INMEDIATO
«Lo próximo que recuerdo es despertar bajo los escombros y escuchar a Nairo y a Víctor pidiendo ‘auxilio’. Realmente estando bajo los escombros yo pierdo noción total del tiempo que pasa. El rescatista dice que me sacó a las 3:00 de la mañana, pero yo no recuerdo haber pasado nueve horas allí», señaló.
«Víctor, Nario y yo gritábamos por auxilio. Mucha gente llegaba y gritaba por sus familiares y yo les decía que también somos humanos que nos ayudaran, pero nadie podía ayudarnos. Decían que no había herramientas, que no podían hacer nada por nosotros. Se acercaba gente y se iban. Durante mucho tiempo yo escuché a Víctor pidiendo auxilio, pero me decía que no podía respirar. Después de un rato ya no escuché sus gritos. Luego de eso, finalmente Julio César y otros rescatistas lograron rescatarme y me llevan a un hospital», añadió.
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Para finalizar, rechazó todos los malos comentarios de quiénes la han intentado culpar por lo ocurrido. «He visto muchos comentarios diciendo que yo obligué a Víctor a ir a ese lugar y les aclaro que no. Los dos éramos adultos, los dos nos amábamos y los dos queríamos conocernos en persona. Víctor también viajó de Lara para conocernos, nadie es culpable aquí».
«Las últimas horas con él fueron muy lindas y siempre las llevaré conmigo y por favor tengan cuidado con sus palabras que realmente tienen un gran poder», concluyó.